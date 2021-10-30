Юрій Горбунов показав, як активно провів вихідний з сином

Артист з сином вирушив на Київську дитячу залізницю.

Ведучий шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов має мало вільно часу.

Проте, він намагається провести свої вихідні з родиною. У своєму Instagram ведучий показав, як активно відпочиває зі своїм сином – Іваном.

Юрій Горбунов з сином Іваном / instagram.com/gorbunovyuriy

Так, щасливий татусь вирушив з хлопчиком на Київську дитячу залізницю. До слова, нещодавно Катерина Осадча ходила з дітьми туди. Однак, схоже, Івану аж настільки сподобалась розвага, що він захотів ще раз навідатись туди.

Після цього знаменитість відвів свого сина до "смуги перешкод". Там хлопчина долав різні складні завдання. А щасливий татусь тим часом підтримував свого сина.

Так, поки Катерина Осадча перебуває у Німеччині, Юрій не дає дітлахам сумувати за матусею. Він активно проводить з дітьми час.

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