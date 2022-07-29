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Юрій Горбунов показав, як на похороні військового священник московського патріархату побив хрестом священника УПЦ

Юрій Горбунов показав, як на похороні військового священник московського патріархату побив хрестом священника УПЦ

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Юрій Горбунов показав, як на похороні військового священник московського патріархату побив хрестом священника УПЦ

Ведучий 1+1 Юрій Горбунов у своєму фотоблогу поділився приголомшливим відео бійки між двома священниками.

Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram поділився приголомшливим відео, знятого на похороні українського військового.

Отець Православної церкви України під час своєї проповіді сказав, що Путін розв'язав війну в Україні, зокрема під приводом "захисту канонічного православ'я". Він закликав людей відмовитися від МП, а місцеву владу – заборонити діяльність Московського патріархату на території громади.

У цей момент священник московського патріархату, якому не сподобалися слова отця УПЦ, накинувся на нього та почав бити хрестом. Інцидент трапився у селі Яланець Томашпільської громади у Вінницькій області.

"На похороні військового не святий отець московського патріархату накинувся на священника УПЦ через те, що той звинуватив росію у війні! Методи не дивують, правда?" – підписав відео Горбунов.

Підписники Горбунова були шоковані відео, яким він поділився: "Біс в рясі! Хоча рашики всі бісові виродки, бо кляті та прокляті вже цілим світом. Але хрестом бити – то вже повний треш", "Вся краса московського патріархату, ганьба! Нічого святого в них немає!", " Чому їх ще не заборонили? Вимагаю перевірки по кожному батюшці УПЦ МП!".

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