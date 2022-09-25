Юрій Горбунов показав, як у Грузії зустрічають росіян, що тікають від мобілізації

Телеведучий Юрій Горбунов посміявся з того, що коїться на російсько-грузинському кордоні.

Боягузливі росіяни масово намагаються втекти від своєї ж влади та хочуть знайти прихисток у сусідніх країнах. На своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов показав, як насправді ставляться до громадян РФ у Грузії.

Телеведучий поділився світлиною, зробленою на російсько-грузинському кордоні. На фото молодий чоловік тримає у руках табличку із написом "Привіт російським дезертирам!".

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Так, тих хто тікає зараз з расєї, зустрічають у Грузії! ! Немає таких місць, де їм раді", - написав Горбунов під світлиною.

У коментарях користувачі Мережі висловили своє обурення щодо того, що росіяни зараз просять допомоги від грузинів, з якими розв'язали війну у 2008 році.

У голові не вкладається, спочатку воювали із Грузією, а тепер туди тікають! Виродки!

Нехай пам'ятають, що вони нація боягузів та ізгоїв!

Увесь світ сміється над Росією та її "батальйонами".

Нагадаємо, нещодавно співачка Даша Астаф'єва емоціно звернулася до своїх підписників у Росії та показала їм світлину звільненого з російського полону бійця полку "Азов".

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