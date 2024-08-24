Юрій Горбунов показав, який вигляд мав 33 роки тому з кучерявою шевелюрою

У День Незалежності України 24 серпня продюсер Юрій Горбунов святкує 54-річчя.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість пригадав той особливий день, коли Україна 33 роки тому стала незалежною. На той момент Юрію виповнювався 21 рік. Відповідним архівним фото й поділився шоумен. І пригадав, як брав участь у Революції на граніті. Попри ризик бути відрахованим з навчального закладу, відчуття причетності до створення історії перебороло молодого студента.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"На фото мені 21 рік, я тільки закінчив театральний, але вже актор івано-франківського драм театру. Це саме той рік, коли в день мого народження проголосили Україну незалежною. Я студентом був учасником Революції на граніті і тоді ми, студенти під ризиком бути відрахованими з інституту або навіть під загрозою сісти за націоналізм, виходили на Хрещатик і вимагали змін в ще "залежній" Україні і сміливо заявляли "НІ" новому союзному договору і нас почули. Це було однією зі сходинок відновлення незалежності, тоді ми ще не знали, що попереду Україну і нас чекає ще багато випробувань на міцність, але це був початок і я гордий, що дотичний до історії", - розповів продюсер.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

За словами Юрія, момент проголошення України незалежною він запам’ятав дуже добре: "Я чекав вечора, аби відправитися водити з друзями козу на честь дня народження, сидів вдома, по радіо йшла трансляція сесії верховної ради і тут чую оплески з радіоприймача і тато з кухні кричить: "Ура! Проголосували! Незалежність". В цей день Франківськ гуляв до ранку і я разом з усіма в той день і забув про День народження, адже сталося те, чого чекали так довго".

Нагадаємо, дружина Юрія Горбунова, ведуча Катерина Осадча вже привітала коханого зі святом і показала його рідкісні фото з дітьми.

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