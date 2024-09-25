Юрій Горбунов показався на милицях і розповів про пережиту операцію

Український ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов неочікувано показався на милицях та змусив своїх прихильників неабияк хвилюватися за нього.

Як виявилося, шоумен переніс хірургічне втручання. Юрій Горбунов в коментарі "ЖВЛ представляє" поділився, що отримав вдома побутову травму, у подробиці якої вдаватися не став. Тим не менш, Юрій Горбунову після цього знадобилася операція. Щоправда, деякий час актор її відкладав через знімання у фільмі "Потяг 31 грудня".

"Це побутова травма! Домашня, банальна побутова травма. Але операцію довелося відкладати, тому що я знімався. От відзнявся і зробили операцію", - поділився шоумен.

Юрій Горбунов на милицях / Фото: скриншот з відео

Наразі ведучий перебуває на реабілітації та ходить поки що на милицях. Утім, Юрій Горбунов, попри стан здоров'я, не квапиться залишатися вдома відпочивати. Зокрема, шоумен продовжує працювати.

"Тепер вже, як бачите, реабілітація на ногах, що теж не дуже добре", - додав Горбунов.

Юрій Горбунов у програмі "ЖВЛ представляє" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розповіла, що перенесла операцію. Артистка пояснила, чому їй знадобилася допомога лікарів.

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