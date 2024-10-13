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Юрій Горбунов показався зі старшим сином від Осадчої і приголомшив їхньою схожістю: "Татова любов"

Юрій Горбунов показався зі старшим сином від Осадчої і приголомшив їхньою схожістю: "Татова любов"

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ведучий потішив затишним контентом.

Український ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов поділився рідкісними фото з сином.

Так, у фотоблогу зірковий тато потішив підписників милими кадрами з 7-річним Іваном. На зображенні хлопчик постає у білій футболці й ніжно обіймає тата. Тим часом ведучий цілує сина у щоку. Обидва вони попозували у власному заміському будинку й показали, як минає їхній спільний затишний недільний ранок.

Юрій не був багатослівним і у підписі до фото зізнався, що дуже пишається Іваном і любить його.

Юрій Горбунов з сином Іваном / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з сином Іваном / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Татова любов і гордість!", - замилував ведучий.

У коментарях сімейству адресували низку компліментів й залишили чимало вподобайок. Окрім того, зазначили, що Іван є копією свого зіркового батька.

  • Який гарний синочок у прекрасного тата
  • Татова копія на 100 відсотків
  • Красунчик

Зазначимо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов також виховують ще одного спільного синочка Данила, якому влітку виповнилося три роки.

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також показала свого підрослого 15-річного сина від першого шлюбу й захопила їхньою спільною фотосесією.

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