Юрій Горбунов показався зі старшим сином від Осадчої і приголомшив їхньою схожістю: "Татова любов"

Український ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов поділився рідкісними фото з сином.

Так, у фотоблогу зірковий тато потішив підписників милими кадрами з 7-річним Іваном. На зображенні хлопчик постає у білій футболці й ніжно обіймає тата. Тим часом ведучий цілує сина у щоку. Обидва вони попозували у власному заміському будинку й показали, як минає їхній спільний затишний недільний ранок.

Юрій не був багатослівним і у підписі до фото зізнався, що дуже пишається Іваном і любить його.

Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Татова любов і гордість!", - замилував ведучий.

У коментарях сімейству адресували низку компліментів й залишили чимало вподобайок. Окрім того, зазначили, що Іван є копією свого зіркового батька.

Який гарний синочок у прекрасного тата

Татова копія на 100 відсотків

Красунчик

Зазначимо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов також виховують ще одного спільного синочка Данила, якому влітку виповнилося три роки.

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також показала свого підрослого 15-річного сина від першого шлюбу й захопила їхньою спільною фотосесією.

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