Юрій Горбунов показався зі старшим сином від Осадчої і приголомшив їхньою схожістю: "Татова любов"

Ведучий потішив затишним контентом.
Український ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов поділився рідкісними фото з сином.
Так, у фотоблогу зірковий тато потішив підписників милими кадрами з 7-річним Іваном. На зображенні хлопчик постає у білій футболці й ніжно обіймає тата. Тим часом ведучий цілує сина у щоку. Обидва вони попозували у власному заміському будинку й показали, як минає їхній спільний затишний недільний ранок.
Юрій не був багатослівним і у підписі до фото зізнався, що дуже пишається Іваном і любить його.
"Татова любов і гордість!", - замилував ведучий.
У коментарях сімейству адресували низку компліментів й залишили чимало вподобайок. Окрім того, зазначили, що Іван є копією свого зіркового батька.
- Який гарний синочок у прекрасного тата
- Татова копія на 100 відсотків
- Красунчик
Зазначимо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов також виховують ще одного спільного синочка Данила, якому влітку виповнилося три роки.
Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також показала свого підрослого 15-річного сина від першого шлюбу й захопила їхньою спільною фотосесією.
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