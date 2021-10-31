Юрій Горбунов про конфлікт MELOVIN з Гвоздьовою: "Мел, пишаюся тобою"

Ведучий підтримав артистка.

Ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов у прямому ефірі шоу підтримав співака MELOVIN.

Так, шоумен висловив свою позицію щодо конфлікту Мела та Ілони Гвоздьової. Юрій говорить, що артист гідно відповів танцівниці на її звинувачення.

Юрій Горбунов / скріншот з відео

"У Мела був непростий тиждень. Він пережив зраду Ілони Гвоздьової. Це провокаційне тріо не дало бажаного результату. Більш того, Ілона звинуватила цю пару у неадекватності. Мел, пишаюся тобою. Мел гідно Ілоні відповів", - сказав Горбунов.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Зауважимо, між MELOVIN та Ілоною Гвоздьовою вже давно виник конфлікт. Втім, у восьмому прямому ефірі їм довелося разом вийти на паркет. Партнерка MELOVIN Ліза Русіна заявила, що Ілона чинить на неї психологічний тиск. Танцівниця ж своєю чергою звинуватила Лізу у брехні та заявила, що жодного тиску не чинила. Також вона повідомила, що артист зовсім не готується до виступів.

MELOVIN же заявив, що Ілона лукавить. За його словами, танцівниця в очі говорить одне, а в Instagram-stories – зовсім інше.

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