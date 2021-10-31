Юрій Горбунов про конфлікт MELOVIN з Гвоздьовою: "Мел, пишаюся тобою"

Ведучий підтримав артистка.
Ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов у прямому ефірі шоу підтримав співака MELOVIN.
Так, шоумен висловив свою позицію щодо конфлікту Мела та Ілони Гвоздьової. Юрій говорить, що артист гідно відповів танцівниці на її звинувачення.
"У Мела був непростий тиждень. Він пережив зраду Ілони Гвоздьової. Це провокаційне тріо не дало бажаного результату. Більш того, Ілона звинуватила цю пару у неадекватності. Мел, пишаюся тобою. Мел гідно Ілоні відповів", - сказав Горбунов.
Зауважимо, між MELOVIN та Ілоною Гвоздьовою вже давно виник конфлікт. Втім, у восьмому прямому ефірі їм довелося разом вийти на паркет. Партнерка MELOVIN Ліза Русіна заявила, що Ілона чинить на неї психологічний тиск. Танцівниця ж своєю чергою звинуватила Лізу у брехні та заявила, що жодного тиску не чинила. Також вона повідомила, що артист зовсім не готується до виступів.
MELOVIN же заявив, що Ілона лукавить. За його словами, танцівниця в очі говорить одне, а в Instagram-stories – зовсім інше.
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