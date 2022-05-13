Юрій Горбунов про новий фільм, який планує зняти: "Він називатиметься "Похорон Путіна, або земля тобі скловатою"

Ведучий та шоумен Юрій Горбунов розповів, чи є у нього якийсь заробіток під час війни, та чим він планує зайнятися після нашої перемоги.

Український ведучий та шоумен Юрій Горбунов з початком війни в Україні залишився тут та почав активно волонтерити, давати концерти для українських бійців.

У програмі "Слава+" Горбунов поділився, що під час війни жодного доходу немає, бо нема з чого:

"Ніяк. А як я можу зараз заробляти. Ніяк ми зараз не заробляємо. Ми зараз тільки витрачаємо, але це витрати, які є внеском у перемогу", - прокоментував Горбунов.

Він також поділився, чим планує зайнятися після нашої перемоги. За словами Горбунова, його дружина, ведуча Катерина Осадча займається проєктом "Пошук зниклих" про людей, які втратили одне одного під час війни. Горбунов бере безпосередню участь у цьому проєкті.

"І проєкт йтиме дуже довго, навіть коли закінчиться війна. А я, крім концертів, влітку хочу розпочати знімання невеличкого серіалу на волонтерську тему і це буде драмеді. Робота йде. Мої хлопці вигадали вже новий фільм, який називатиметься "Похорон Путіна, або земля тобі стєкловатою". Це буде більше комедія, але це буде комедія в нових реаліях", - привідкрив секрети Горбунов.

Також Юрій, як кінопродюсер, дав прогноз, які фільми - патріотичні чи розважальні, будуть в тренді після війни:

"Коли закінчилася Велика вітчизняна війна у 1945 році, перший фільм про війну був знятий через 11 років. Який сенс був знімати про війну, коли її всі тільки пройшли і бачили. Були тільки документальні фільми. Тому я би, напевно, і зараз залишив документальні фільми, які будуть відображати реальний треш, який відбувається. Знімати художні фільми на цю тему – я би використовував чиюсь індивідуальну взяту, одну чиюсь долю. Показувати знову цей жах, який пройшли Буча, чи Ірпінь, чи Гостомель, не знаю, чи це потрібно. Те, що буде великий попит на розважальне, це однозначно. Напевно, ці жанри йтимуть паралельно", - сказав Горбунов.

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