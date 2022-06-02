Юрій Горбунов про розлуку з маленькими синами: "Перші кроки Данила бачу лише по відео"

Зірки шоубізнесу, як і мільйони українців, через війну також розлучилися зі своєю сім'єю.

Зокрема, вже не може дочекатися зустрічі із синами Іваном та Данилом, ведучий та продюсер Юрій Горбунов.

Ведучий поділився, що хлопці ростуть дуже швидко і нажаль, всі їхні успіхи він бачить лише через екран. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

"Коли ми розлучилися з Данилом, йому було 6 місяців, а зараз йому вже 9. Івану ми якраз відсвяткували 19 лютого 5 років. І Данило із дитини, яка лише лежала, вже сидить і стоїть на ніжках, робить перші кроки. Я це все бачу лише по фото або відео. Це мені шкода, звичайно", – поділився зірка.

Горбунов також розповів, що через розлуку з татком, молодший син не одразу його впізнає: "Коли ми декілька днів не зідзвонюємося, то потім він так уважно дивиться, йому треба деякий час, щоб впізнати".

Вже три місяці не бачився з дітьми і ведучий Тімур Мірошниченко. Його донька Мія та син Марк вже навчилися користуватися телефоном і самі можуть набрати татуся у будь-який момент.

"Мія прокидається зранку і каже: "Сьогодні хочу щось для тата зробити". І вона своїми ручками робить якусь аплікацію, поробку. Потім телефонує і презентує її", – розповів знаменитість.

Також малеча записує на відео пісні. Зокрема, донька переспівала гімн січових стрільців – "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо, Володимир Дантес вперше назвав причину розлучення з Надею Дорофєєвою. Пара була у шлюбі майже 7 років.

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