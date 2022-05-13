Юрій Горбунов прокоментував, як ставиться до своїх кумів Каменських і Потапа, які сидять за кордоном

Потап і Настя Каменських, які є кумами Юрія Горбунова та Катерини Осадчої, наразі перебувають за кордоном.

Українці розділилися у своїх позиціях – хтось засуджує тих, хто виїхав, мовляв, тут від них користі було б більше. Проте ведучий Юрій Горбунов, який перебуває в Україні і активно волонтерить, належить до тих українців, які не засуджують тих, хто поїхав.

У програмі "Слава+" Горбунов прокоментував виїзд його кумів Потапа і Насті Каменських за кордон:

Юрій Горбунов з дружиною Катериною Осадчою та Потапом

"Олексій з Настею виїхали на тиждень раніше, поїхали у своїх справах і там залишилися. Є ще артисти. Я не маю права нікого звинувачувати – хто виїхав, хто є за кордоном. Знаю про Льошу, скільки він багато робить там, залишаючись за кордоном, для українців. Те саме і Діма Монатік, те саме й Бабкін. Влаштовуючи благодійні концерти, перераховуючи кошти. Я не знаю, можливо їм би не вдалося, залишаючись тут, якось допомагати фронту і Україні. Можливо, там в них є більше можливості це зробити. Дуже багато є людей, які перебувають в Україні і нічого не роблять, в тому числі й чоловіки. А є такі, хто за кордоном і допомагають, і волонтерять, збирають кошти, передають їх сюди", - пояснив свою думку Юрій.

Юрій Горбунов та Дмитро Монатік

Разом з тим відреагував шоумен й на новину про тих чоловіків, які за 10 тисяч доларів намагаються виїхати з України. Горбунов вважає, що таких чоловіків варто було б випускати, однак, за однієї умови:

"Не пускати їх, на мій погляд, це теж неправильно. Тому що якщо він за бабки хоче виїхати, то він на фронт не піде. Він шукатиме різні варіанти як зробити так, щоб не піти, навіть якщо йому прийде повістка. Тому, якщо в тебе є 10 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон. То випустіть його. Візьміть з нього 30 тисяч доларів, надішліть ці гроші на ЗСУ. Але потім, коли він захоче повернутися, а він захоче повернутися, тому що він ці гроші заробляє в Україні, - 50 тисяч доларів на відбудову України. Я вас запевняю, це було би правильніше, ніж кричати ми вас нікого не випустимо", - пояснив Горбунов.

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