Юрій Горбунов прокоментував зникнення свого кума Потапа і його скандальний трек "Волонтер"

Український телеведучий Юрій Горбунов прокоментував зникнення свого друга та кума, репера і продюсера Потапа.

В інтерв'ю програмі "Слава+" Горбунов не став сперечатися, що й справді за останній рік Потап зник з українського медіапростору і дуже рідко дає про себе знати. Водночас Горбунов висловив сподівання, що Потап зможе вийти з цього становища:

"Погоджуюсь. Це ж факт. Це не те, погоджуєшся ти чи не погоджуєшся. Як з цього виходити, я не знаю. Я думаю, що Льоша вийде з цього. Але суспільство вимагає в конкретних випадках конкретних героїв. І якщо подивитися топ-100 артистів за минулий рік, які популярні серед українських слухачів, там дуже мало наших топ-артистів, які були в топі до війни. Час все розставить по своїх місцях. Час змінюється, а ми не встигаємо змінитись за часом. Люди навколо вимагають підтримки та позитиву. Тому в такий час потрібно бути поруч один з одним", - сказав ведучий.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з Потапом

Також він висловив думку, чи зможе Потап повернутися до першого ешелону артистів і прокоментував його скандальний трек "Волонтер", за який репера захейтили:

"Я б дуже хотів. Бо я дуже добре Олексія знаю, я його дуже люблю. Він дуже добра і дуже тонка натура, і дуже творча. Те, що він любить епатаж і епатаж деколи вилазить боком, ну так. Я би таку пісню не випустив, або поміняв би текст. Але ж треба знати Льошу. Льоша на епатажі дуже часто показував своє єство. Воно таке. З ним завжди дуже весело в компанії, він дуже любить гумор, він вміє підтримати розмову. Тому частина епатажу в його творчості присутня. Те, що цей епатаж не завжди коректний в цих умовах, це зрозуміло", - сказав Горбунов.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов прокоментував зникнення Влада Ями та Олега Винника. Ведучий зізнався, що ці артисти його здивували.

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