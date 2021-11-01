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Юрій Горбунов розчулив фото, як старший син годує крихітного братика

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Юрій Горбунов розчулив фото, як старший син годує крихітного братика

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Ведучий показав, як проводив час з синами, поки Осадча була у Берліні.

Відомий шоумен, ведучий проєкту "Танці з зірками" Юрій Горбунов бере активну участь у вихованні своїх нащадків.

Знаменитість з тих татусів, які легко можуть залишитися з дітьми та відпустити кохану за кордон. Так, зірка показав, як проводив час із синами у неділю перед прямим ефіром шоу, поки його дружина Катерина Осадча була у Берліні. Продюсер оприлюднив знімок, на якому щасливий позує у халаті біля синочків у той момент, як старший Іван годує крихітного братика з пляшечки.

Юрій Горбунов з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з синами / instagram.com/gorbunovyuriy

"Тато аж очі заплющив від радості. Моя неділя перед виходом з дому на "Танці!" – прокоментував знімок актор.

У відповідь фоловери вибухнули компліментами. Зокрема, їх розчулило як Іван піклується про братика.

  • Три богатирі
  • Які неймовірно милі
  • Оце так старший брат, молодчинка
  • Неймовірні! Усе тріо

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