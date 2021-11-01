Юрій Горбунов розчулив фото, як старший син годує крихітного братика

Ведучий показав, як проводив час з синами, поки Осадча була у Берліні.
Відомий шоумен, ведучий проєкту "Танці з зірками" Юрій Горбунов бере активну участь у вихованні своїх нащадків.
Знаменитість з тих татусів, які легко можуть залишитися з дітьми та відпустити кохану за кордон. Так, зірка показав, як проводив час із синами у неділю перед прямим ефіром шоу, поки його дружина Катерина Осадча була у Берліні. Продюсер оприлюднив знімок, на якому щасливий позує у халаті біля синочків у той момент, як старший Іван годує крихітного братика з пляшечки.
"Тато аж очі заплющив від радості. Моя неділя перед виходом з дому на "Танці!" – прокоментував знімок актор.
У відповідь фоловери вибухнули компліментами. Зокрема, їх розчулило як Іван піклується про братика.
- Три богатирі
- Які неймовірно милі
- Оце так старший брат, молодчинка
- Неймовірні! Усе тріо
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