Юрій Горбунов розчулив новим фото з крихітним сином та засвітив його обличчя

Юрій Горбунов розчулив новим фото з крихітним сином та засвітив його обличчя

Ведучий показав ніжну світлину з новонародженим малюком.

Український ведучий Юрій Горбунов ніяк не натішиться статусу батька двох синів.

Знаменитість намагається кожну вільну хвилину проводити з сім'єю та залюбки бавиться із новонародженим сином Данилом, який з'явився на світ 19 серпня.

Так, продюсер не втримався та поділився новим зворушливим фото з малюком. На сторінці в Instagram зірка каналу 1+1 оприлюднив світлину, де щасливий тримає хлопчика на руках. Горбунов засвітив обличчя крихітки.

Юрій Горбунов з сином / instagram.com/gorbunovyuriy

"З любов'ю на одному диханні!" – написав ведучий "Танців з зірками" та додав хештеги #нашмолодший #синочок #любов.

Юзерів розчулила нова публікація з Данилком, про що вони написали у коментарях.

Яке миле фото

Ох, милота на цьому фото зашкалює!

Які милі

Нагадаємо, раніше довгонога Осадча у боді та на підборах захопила фотосетом з Горбуновим з нагоди свого 38-річчя. Телеведуча відсвяткувала день народження 12 вересня.

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