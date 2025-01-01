Юрій Горбунов розкрив правду про роман з Осадчою та їхнє одруження за однієї умови

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя.

Зокрема, відверто розповів про шлюб з ведучою Катериною Осадчою. Так, продюсер в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" вперше заявив, що роман між ними зародився неочікувано. Ініціаторкою стосунків стала Катерина, а ось він взяв на себе роль зізнатися їй у коханні. Закохані довго приховували своє кохання від публіки аж до появи у них першого спільного сина.

Нині пара вже 10 років у шлюбі й виховує двох спільних синів. До речі, Юрій не приховує, що саме діти стали основою узаконення їхніх стосунків. Продюсер каже, якщо Катерина не погодилася б з його бажанням, то тоді б їхні стосунки не мали перспективи. Утім, погляди на життя у пари збіглися й зараз вони абсолютно щаслива родина.

Юрій Горбунов з дружиною / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Чим менше люди знають, тим спокійніше сплять. Але ми розуміли, що вже настав момент, коли не можна приховати вагітність і про неї треба заявити. Водночас заявити про наші стосунки, що тут немає незаконних речей. Ми законно одружилися й діти народилися в законному шлюбі. Всі були здивовані. Та й ми самі були здивовані. Я інколи й сам не розумію, як це відбувається. Ініціатором наших стосунків була Катя. По-друге, я сказав, що наші стосунки будуть мати перспективу тільки тоді, коли будуть діти. А вона сказала: "Та я розумію". Ми зараз щасливі. 10 років, а ніби як один день", - розповів Горбунов.

Знаменитість також пояснив, що Осадча не брала його прізвище й він не наполягав на цьому. Все тому, що жодного сенсу пара у цьому не вбачає.

"Навіщо їй брати прізвище Горбунова, якщо її всі знають, як Осадчу. Який сенс міняти прізвище, щоб що? Моє самоствердження? Мені це не потрібно", - пояснив продюсер.

Юрій Горбунов з родиною / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов неочікувано заговорив про майбутнє поповнення в родині. Шоумен зізнався, чи хочуть вони з дружиною Катериною Осадчою стати ще батьками.

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