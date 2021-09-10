Юрій Горбунов розповів, чому вони з дружиною назвали другого сина саме Данилом

Юрій Горбунов розповів, чому вони з дружиною назвали другого сина саме Данилом

Подружжя обирало серед декількох імен.

Ведучий "Танців з зірками" на 1+1, продюсер, володар премії "Тато року 2019" Юрій Горбунов, який нещодавно розсекретив ім'я другого сина, поділився родинними секретами.

Так, Юрій розповів, що вони з дружиною Катею Осадчою обирали ім'я серед декількох, але зупинились саме на Данилові, оскільки ім'я дуже гарно звучить з прізвищем та по-батькові.

"У нас Данило одразу було в робочій версії й ще декілька імен. Ми зупинилися на Данилові. Даня ми його не називаємо! Так само, як у нас Іван – це Іван, так само і Данило - це Данило або Данилко, але не Даня. Іван називає його – Данило, або братик. Горбунов Данило Юрійович – звучить красиво!" - сказав ведучий.

Сини Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / пресслужба каналу "1+1"

Данило – це давнє українське чоловіче ім'я. Історія знає таких відомих постатей з ім'ям Данило, як Данило Галицький — князь з династії Романовичів, правитель Галицько-Волинського князівства. Та Данила Апостола — українського військового, політичного і державного діяча, Гетьмана Війська Запорозького.

пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, що Юра і Катя вже виховують 4-річного сина Івана, але факт того, що Юрій став батьком вперше у 46 років, а вдруге – 51, його зовсім не бентежить, оскільки він себе почуває на 21 рік і взагалі вважає, що народжувати потрібно пізніше.

"Я взагалі вважаю, що діти повинні з’являтись на світ, тоді коли батьки готові. Тому що тоді у мами з татом є більше свідомості та внутрішньої дисципліни. А всіх чоловіків обов’язково потрібно відправляти на пологи, щоб вони брали у цьому участь й бачили, як їхня дитина з’являється на світ та через що проходять дружини, щоб ця дитина народилась", - розповів Горбунов, який двічі був присутній на пологах та перерізав пуповини синам.

пресслужба каналу "1+1"

Крім цього ведучий пояснив, що бути присутнім на пологах корисно не тільки для емоційного стану дружини, а й самого немовля.

Юрій пригадав, як вперше взяв на руки Данила одразу після його народження у пологовому будинку.

"Синочок міцно спав у мене на руках 40 хвилин. До речі, так само як і Іван, коли народився, і теж рівно 40 хвилин. Я лежав у блаженстві, боявся зробити зайві рухи".

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, другий спільний син у подружжя Юри Горбунова та Каті Осадчої з’явився 19 серпня 2021 року.

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