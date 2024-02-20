Юрій Горбунов розповів про кризи у стосунках із Катериною Осадчою

Також шоумен зізнався, як вони відсвяткували сьому річницю шлюбу.
Шоумен Юрій Горбунов розповів про святкування річниці шлюбу з ведучою Катериною Осадчою та їхні кризи у стосунках.
Так, 3 лютого виповнилося сім років, як закохані живуть у статусі чоловіка та дружини. Як зізнався Горбунов у програмі "Ранок у великому місті", вони з Осадчою не влаштовували гучних святкувань. Натомість пара провела час із дітьми за святковою вечерею.
"Тихо, по-сімейному з дітьми. Вдома випили по келиху шампанського, повечеряли і лягли спати, бо всі вранці прокидаються", - зізнався ведучий.
Горбунов також прокоментував кризи у стосунках трьох та чотирьох років, з якими, як говорять психологи, стикаються чимало одружених пар. За словами шоумена, непорозуміння були і в їхньому з Осадчою шлюбі, однак вони разом їх подолали. Горбунов додав, що стосунки в сім'ї потребують чималої праці.
"Ми українська сім'я, яка проходить через все, як і всі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї – це праця", - додав шоумен.
Нагадаємо, нещодавно син Осадчої та Горбунова святкував день народження. Ведуча вже розсекретила, що вони з чоловіком подарували Івану на 7-річчя.
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