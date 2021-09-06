Юрій Горбунов розповів, що мріє отримати "Оскар" та кому залюбки дав би інтерв'ю

2 вересня український телеведучий взяв участь у міжнародному онлайн-форумі №1 "З порожнечі у достаток".

Минулого четверга, 2 вересня, український телеведучий Юрій Горбунов взяв участь у міжнародному онлайн-форумі № 1 "З порожнечі у достаток".

1 та 2 вересня відбувся 24 годинний нонстоп, масштабний онлайн форум, який організував міжнародний коуч та тренер Андреас Тіссен разом зі світовою освітньою платформою Edufy. До форуму були залучені 24 легендарних спікерів із США, Німеччини, України, Казахстану, Австралії, Ізраїлю та Канади.

пресслужба каналу "1+1"

Понад 100 000 одночасно глядачів з усього світу познайомились, послухали та побачили продюсера №1 в Україні, актора та телеведучого каналу 1+1 Юрія Горбунова, якого на форум запросив Андреас Тіссен. На 6 континентах світу лунала українська мова, а промову Юри перекладали на чотири мови та сурдопереклад.

Андреас Тіссен та Юрій Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

Український телеведучий з'явився на одному заході з відомими спікерами: мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем, другом та партнером Опри Вінфрі - визнаним письменником та режисером Тімом Сторі; психологинею Аллан Піз; тренером з особистісного зросту Іцхаком Пінтосевичем; біологинею Керолайн Ліф; автор бестселлерів Робін Шарма та іншими. Одним з хедлайнерів форуму став Джон Максвелл – американський експерт з лідерства, автор бестселерів, який має мільйони читачів по всьому світу.

пресслужба каналу "1+1"

Горбунов виступив як спеціальний гість та ведучий на дискусійні панелі "Про родину, дружбу, комунікацію на роботі, та як мати взаєморозуміння і довіру". Враховуючи, що Юрій має успішну кар'єру та гарну родину – не дивно, чому організатори обрали саме його спікером і саме цієї теми.

Розглядаючи успіх Юрія Горбунова, який зараз працює над новим проєктом та разом з Film.ua і 1+1 media знімає ексклюзивно для платформи Київстар ТБ серіал "Скажені сусіди", у нього поцікавились, що він вважає своїм успіхом в житті, та чому саме таку назву обрав для нового серіалу.

пресслужба каналу "1+1"

"Серіал "Скажені сусіди" - це похідна від нашого фільму "Скажене весілля", яким я страшенно пишаюся. Це перший український фільм, який встановив національний рекорд. До нас ще ніхто суто український продукт не робив популярним. "Скажене весілля" - став першим українським фільмом, чий формат був експортований за кордон - у США, Польщу, Чехію, Канаду, Литву та інші. Розбираючи цю складову успіху, чому так сталося? Я можу точно сказати, що ми не ставили перед собою задачу зробити рекорди, зібрати мільйони, які ми, на щастя, зібрали. Ми ставили мету - зробити якісне кіно для всіх, для кожного. Звичайну народну комедію, яка буде впізнаваною для всіх. Чому вона "вистрілила", і знайшла відгук в серцях українців? Тому що, це кіно про нас, про українців. Кожний впізнав себе, свої персонажів, свого батька, свого сусіда. І тоді я зрозумів, що для нас набагато ближчим завжди буде те, що відбувається навколо нас. Ті люди, зірки Голлівуду – десь там далеко. Але, звичайно, я як актор, продюсер – я мрію отримати "Оскар". Якби Опра Вінфрі взяла в мене інтерв'ю – це було б класно, крута історія, про яку можна мріяти. І тут серед колег є американський режисер Тім Сторі, друг Опри Вінфрі, може він їй це передасть", - усміхаючись сказав Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

По завершенню онлайн-форуму, відбулась благодійна акція для проєкту "Здійсни мрію". Всі учасники та спікери об'єднали зусилля заради здійснення мрій важкохворих дітей та забезпечення роботи шкіл в лікарнях в Україні - вручивши благодійний внесок - 800 000 грн. Сертифікат прийняла кураторка проєкту "Здійсни мрію", телеведуча "Проспорт" на каналі 1+1 Олександра Лобода.

Олександра Лобода, Андреас Тіссен та Володимир Рабчун / пресслужба каналу "1+1"

Також захід відвідали - ведуча "Сніданок.Вихідній" Валентина Хамайко та ведучий "Твій день" на 1+1 Володимир Рабчун.

Валентина Хамайко / пресслужба каналу "1+1"

На заході зафіксували рекорд - Найтриваліший міжнародний онлайн форум з одним модератором. Рекорд занесли до книги "Національний реєстр рекордів України", яка є офіційним представником Книги Рекордів Гіннеса в Україні.

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