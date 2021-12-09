Юрій Горбунов розповів, що у нього спільного з коалою з мультфільму "Співай-2"

Юрій Горбунов розповів, що у нього спільного з коалою з мультфільму "Співай-2"

Шоумен знову озвучить коалу Бастера Муна.

Вже зовсім скоро на широкі екрани України вийде друга частина анімаційного фільму "Співай".

Дублювати анімаційних героїв будуть телеведучий 1+1, ведучий шоу "Голос країни" Юрій Горбунов, співачка Анна Добриднєва, блогерка Валерія Дідковська і співачка та інфлюенсерка Діана Глостер.

Так, Юрій Горбунов вже вдруге перевтілився у Бастера Муна – коалу з мультфільму "Співай-2". Що в "Голосі", що в анімаційній комедії Горбунов є ведучим популярного співочого шоу.

Його герой – завзятий, винахідливий, а ще він невиправний оптиміст. За словами Юрія – це найбільша їхня спільна риса.

"Мій персонаж надзвичайно добрий та завжди відкритий до нових пригод, що неабияк імпонує мені в ньому. Він до кінця відстоює свою мрію, чим надихає та показує, що навіть коли перед тобою закриваються всі двері, але ти не покидаєш спроби їх відчинити, рано чи пізно все вийде. І хоча у Бастера іноді виникає бажання опустити руки, він знаходить в собі сили та заряджає своєю нестримною енергією інших", - розповів Горбунов.

Голосом співачки Анни Добриднєвої знову заговорить нестримна Еш:

Анна Добриднєва

"Я обожнюю свою героїню і дуже за нею скучила, тому повернення до ролі для мене справжнє свято! Еш пристрасна, емоційна та дуже талановита. Вона – незрівнянна рокерша. А ще в другій частині моя панкушна мала приймає чимало важливих рішень, які змушують багатьох героїв анімації інакше подивитися на світ. Це дуже мені імпонує в ній. Здається, наче ми пройшли цей шлях разом".

Анна Добриднєва навіть поділилася історією, яка змусила її плакати під час запису: "У другій частині є момент, коли Еш співає в довгоочікуваному дуеті із Лео Левінсом, якого в оригіналі озвучив соліст гурту U2 – Боно. Ще з юних років я захоплювалася та надихалася його творчістю. Тож, коли Еш і Лео співали на сцені, я наче сама виступала з Боно!".

Діана Глостер дебютувала в дубляжі анімації в ролі нової героїні – яскравої Порша – і з поставленим завдання впоралася фантастично.

Діана Глостер

Для блогерки та співачки Валерії Дідковської роль стала першим великим досвідом дубляжу: "Моя героїня Нуші багато в чому схожа на мене: вона емоційна, неймовірно позитивна та відкрита до нового. А ще ми обидві не уявляємо життя без танцю. Впевнена, Нуші неабияк вразить кожного та стане новою улюбленицею глядачів".

Валерія Дідковська

Дивіться "Співай-2" з 30 грудня в кінотеатрах.

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