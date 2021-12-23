Юрій Горбунов розповів, як 4-річний син голосно розплакався у кінотеатрі

Іван переживав за героя мультика.

21 грудня відбулася прем’єра анімаційної комедії "Співай-2".

Мультфільм розповідає про невгамовну коалу на ім'я Бастер Мун, та його друзів, які вирушають у нову музичну пригоду. Як і в першій частині, роль Бастера Муна дублював ведучий 1+1 Юрій Горбунов. Герой Горбунова - мріє зробити фантастичне шоу "Космічніше за космічне" з приголомшливими пісенними та танцювальними номерами. Як це вийшло у Юрія Горбунова Бастера Муна, дивіться вже з 23 грудня у кінотеатрах.

Ведучий нового 12 сезону "Голосу країни", який стартує 2022 року розповів, що над озвучуванням свого героя працював 5 днів, по 5 годин щодня.

Юрій Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

"І це великий обсяг роботи. Ти, коли закінчуєш роботу, знімаєш навушники, виходиш на вулицю, ти ніби з іншого світу повертаєшся. Настільки ця історія допомагає тобі зануритися в казки, повернутися в дитинство, коли ти починаєш вірити всьому, що відбувається там, у світі звірів. Це дуже крута історія", - поділився емоціями Юрій.

Також Горбунов розповів чи є якісь ситуації з першого чи другого мультику "Співай", які схожі на реалії українського шоубізнесу. За словами ведучого, у мультфільмі дійсно можна провести паралель, яка є у світовому шоубізі.

"Є грізні продюсери, є ті, люди, які пробиваються. І головна мораль і цінність, що людські стосунки — в цьому випадку стосунки між тваринами — це, коли люди чують одне одного, вірять і розуміють, любов і гарне відношення до інших — вони обов’язково перемагають. Завжди зло має бути покаране — це головна мораль. Тут так і відбувається. У шоубізнесі не завжди так, але це приходить рано чи пізно. Це вигадана історія, але вона взята вся із реалій. "Співай" дуже схожий на наше шоу "Голос країни", бо в першій частині герої приходили до театру та намагалися приголомшити Бастера Муна аби перемогти й довести собі та близьким, що вони талановиті, як і до нас на "Голос" приходять люди, щоб показати, які вони здібні. У другій же частині мультику вже знайомі нам герої вирушають у музичну пригоду, та роблять своє концертне шоу, як і ми на фіналі "Голосу країни" завжди закінчуємо сезон грандіозним перфомансом", – поділився продюсер.

Юрій Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

Юрій Горбунов також зізнався, що його старший син Іван, якому у лютому вже виповниться 5 років, не дивився першу частину мультика, але вони планують піти з родиною на другу.

"Іван ще був маленький. Я не впевнений, що він і зараз це зрозуміє, але думаю, йому буде цікаво. Ми нещодавно ходили на мультик про собачок. То, коли була пауза велика у звуці на екрані й в залі, а там одну собачку посадили на решітку, він голосно плакав, і казав: "А як же ж? Хто йому там буде їсти давати?". Він активно реагує на все, тому подивимось, як він відреагує на "Співай-2", – додав він.

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