Юрій Горбунов розповів, як чоловіки-учасники "Голосу країни" виїжджають за кордон

Третього вересня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра європейського сезону 'Голосу країни-13".

В інтерв'ю Аліні Доротюк ведучий вокального шоу Юрій Горбунов розповів про те, чому "Голос країни" на часі, яку підтримку надали польські колеги та хто став учасником цьогорічного сезону.

Юрій каже, що в 13 сезоні взяли участь виключно українці та вокалісти, які мають українське коріння.

"Цей сезон відрізняється тим, що в ньому беруть участь виключно українці. На сліпих прослуховуваннях у нас був учасник з Куби, у якого мама українка. Він досконало вивчив мову та співає українськомовні пісні. В цьому сезоні будуть герої, які багато років живуть за кордоном і весь цей час демонструють нашу культуру всьому світові. До того ж, будуть вокалісти, які не виїжджали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Буде багато дівчат, які з дітьми виїхали з України під час повномасштабної війни і прийшли на "Голос країни", аби отримати трохи відчуття рідної домівки", - прокоментував Горбунов.

Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. Горбунов зазначив, що поляки проспонсорували весь сезон від декорацій і до логістики.

Ведучі "Голосу країни-2023" Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Ведучий прокоментував, як учасники-чоловіки "Голосу" виїхали до Польщі і додав, що на знімання у Варшаві поїхали лише критично-важливі співробітники:

"Все що стосується "Голосу" – це Міністерство культури. І в нас до речі, із нашої групи виїхали далеко не всі чоловіки, не всім дали дозвіл. В цьому сезоні в нас був інший режисер, адже на знімання проєкту виїжджали лише критично-важливі співробітники. Якщо в процентному співвідношенні, то в цьому сезоні на "Голосі країни" працювало десь 20% чоловіків, інші дівчата. Учасники-хлопці, які поїхали брати участь у проєкті, отримали абсолютно офіційний дозвіл на виїзд в Польщу з вікном дат на повернення в Україну, і за цим дуже суворо слідкує кастинг-відділ", - прокоментував Горбунов.

"Голос країни-2023"

Ведучий каже, що "Голос країни" – гідна відповідь окупантам, які намагаються зламати націю і загнати українців у глухий кут.

"Голос країни - це культурна пігулка для телеглядачів, адже у нашого ворога одна мета - загнати нас у бомбосховище і зробити так, щоб наші театри не працювали, кінотеатри були зачинені, а телебачення зупинило мовлення. Вони хочуть загнати нас у глухий кут, щоб ми були налякані, злі, голодні, холодні, босі та вимагали від влади припинити війну. Саме тому "Голос країни" потрібен зараз для того, аби наша культура працювала, особливо в тому випадку коли проєкт фінансують наші колеги", - каже Юрій Горбунов.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов прокоментував закиди на рахунок того, що він нібито незаконно виїжджав з України навесні 2022 року. Ведучий зазначив, що ті ЗМІ, які написали на нього наклеп, понесуть відповідальність. Горбунов вже звернувся до відповідних органів.

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