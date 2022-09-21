Юрій Горбунов розповів, як вони з Катериною Осадчою готують старшого сина до школи

Ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов розповів про синів та подальші плани зняти новий фільм та про доречність жартувати під час війни.

Юрій Горбунов розповів про те, як важливо зараз не зупинятися і продовжувати підтримувати наших захисників на фронті, про своє повернення у ранкове шоу "Сніданок з 1+1", про українських акторів, які залишилися жити і працювати в Росії.

У червні Юрій Горбунов повернувся до ранкового шоу "Сніданок" через 20 років. То була пропозиція каналу, яку він із задоволенням прийняв:

"Я собі думав: цікаво – а як це буде? Бо мені вже здавалося, що я свій гештальт з ранковими програмами закрив. А тут доля так повернулася. Атмосфера ранкового шоу - це справжній скарб для роботи професійного ведучого. Конкретно я не почуваюся там господарем, тому що там є господарі – Руслан Сенічкін, Люда Барбір, Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс, які є постійними ведучими, а ти ніби вклинюєшся туди третім. Але так ще більш цікаво, бо це вже стосунки не двох людей, а трьох. Різні гості, ти постійно в курсі всього, що відбувається, ти в робочому тонусі" - розповів Горбунов "КП" в Україні".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також ведучий розповів і про повернення 12 сезону "Голос країни" на телеканал ТЕТ з 2 жовтня, телетрансляція якого перервалася через повномасштабне воєнне вторгнення у лютому. Вони разом з Катериною Осадчою знову вестимуть його:

"Вперше в історії проєкту ми всі разом будемо не тільки піснею підіймати бойвий дух, а й допомагати ЗСУ. "Голос країни" разом з фондом "Повернись живим" та платформою Dobro.ua оголосили збір коштів на засоби аеророзвідки для українських захисників, що працюють в зоні активних бойових дій – це 3 мільйони гривень! На спеціальний благодійний номер 88007 можна буде відправити смс і таким чином зробити свій донат. Також підтримати наших захисників можна буде за лінком. Зібрані благодійні внески будуть витрачені на комплект техніки для цілої бригади на передовій, а саме – дрони. Квадрокоптер Matrice 300 RTK і сімнадцять коптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo стануть "очима" бійців і допоможуть в спостереженні та зборі розвідної інформації".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Юрій Горбунов висловив свою думку, чи є професійне майбутнє в Україні для тих українських акторів, які залишилися жити і працювати в Росії та які зараз мовчать про війну.

"Вони вже не будуть тут зніматися. Їх і запрошувати не будуть, і самі не будуть їхати. Вони зробили свій свідомий вибір. Вони віддають перевагу своїм якимось цінностям і таким чином зраджують свою батьківщину. Це все залишається на їхній совісті. Це їхня особиста справа, яка потім буде впливати на їхнє життя. Звичайно, вони не зможуть більше повернутися додому, у них з’явилася нова батьківщина. Пробачать їм українці чи не пробачать – не знаю. Але точно назад їм дороги немає. І якщо вони з цим вибором згодні далі жити – така їхня доля. Тут нічого не зробиш".

Також ведучий розповів про старшого сина Івана, який наступного року вже піде до школи:

"Ми активно зараз працюємо над тим, щоб цей рік не пропав, щоб наступного він пішов у школу підготовленим. У нас є підготовча школа, він відвідує онлайн-уроки з викладачкою, яка вчить з ним букви, цифри. Звичайно, онлайн – це не зовсім навчання, але до всього можна призвичаїтися".

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