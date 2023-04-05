Юрій Горбунов розповів, з ким та де живе його ексдружина: "Телефоном ми говоримо"

Український телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що після розлучення залишився у чудових стосунках з ексдружиною Людмилою.

Так, час від часу вони телефонують одне одному. Як зізнався Горбунов, нині Людмила живе в Америці разом зі своїми дітьми. Туди колишня шоумена поїхала ще до початку повномасштабної війни.

"Телефоном періодично ми говоримо. Вона в Америці, у дітей. Вона ще до війни поїхала і зараз хоче повертатися. Це ж наше життя, ми не можемо викидувати якісь речі, з якими ми були пов'язані роками. Не спілкуватися зі своїми колишніми…Я не знаю, що повинно статися, щоб викреслити із життя...", - розповів Горбунов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Юрій Горбунов з ексдружиною Людмилою / Фото: скриншот з відео

Ведучий додав, що хоч одразу після розлучення було складно налагодити стосунки, утім їм вдалося це зробити.

"На початку цей період був складний. Я не скажу, що ми зараз часто спілкуємося. Оскільки тут в неї залишилося житло і так далі, то раз на два місяці ми зідзвонюємося. Це нормальні людські стосунки, я дуже радий, що в нас залишилися нормальні стосунки, тому що ми повинні бути перш за все людьми", - поділився шоумен.

Нагадаємо, Юрій Горбунов від 1994 року був у шлюбі з акторкою балету Людмилою. Однак, 2015 року пара розлучилася. Спільних дітей у подружжя не було. Від 2017 року ведучий перебуває у шлюбі з Катериною Осадчою. Разом вони виховують двох спільних синів.

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