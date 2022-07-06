Юрій Горбунов розсекретив, де перебуває Катерина Осадча з синами під час війни

Ведучий "Сніданку з 1+1", актор та продюсер Юрій Горбунов розповів, як ранок 24 лютого розпочався у його родині.

За словами Юрія Горбунова, о 4:20 ранку ракета, випущена російськими окупантами, влучила у базу ПВО, яка розташована неподалік від будинку Горбунова та його дружини Катерини Осадчої під Києвом:

"24 лютого ми прокинулися від того, що база ПВО, яка є недалеко від нашої оселі, туди прилетіла перша ракета, це була 4:20 ранку. Ще не всі знали в країні, що почалася війна, а ми вже це точно знали, тому що у нас будинок здригнувся. Всі прокинулися – діти, няні, ми. І вже, дивлячись у вікно, як йде дим з того місця, де була база, туди, на наших очах, влучила ще одна ракета", - розповів Горбунов в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / Фото: instagram.com/kosadcha

Продюсер поділився, що вони з родиною вирішили їхати на захід України:

"Спочатку шукали, де знайти житло на заході України, тому що ми спочатку переїхали до батьків Каті, потім з'ясувалось, що там так само над головою літають літаки. Коли у тебе одна п'ятирічна дитина, і п'ятимісячна друга, то це не просто малі діти, тут і харчування, і вода, і все інше…" – поділився Горбунов.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Врешті, родина виїхала до Івано-Франківської області у Карпати, де провела деякий час. Втім, Горбунов та Осадча одними з перших повернулися до Києва. На запитання, чи не вмовляв Горбунов дружину поїхати з дітьми за кордон, ведучий відповів:

"У нас в цьому випадку спільні погляди. Ми не сперечалися ані про що. У нас всі речі, – ми робимо, не зговорюючись, і однаково думаємо. В цьому є, як на мій погляд, дуже велика перевага справжньої сім'ї. Коли ми тягнемо віз в один бік і особливо не сперечаємося, куди треба їхати – до Праги чи до Відня. Звичайно, для кожної людини, яка дбає про сім'ю, перш за все - це безпека сім'ї. А далі твоє максимальне докладання зусиль, де ти можеш знадобитися і допомогти", - сказав Юрій.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також він поділився, чи повернулися їхні з Катериною діти до Києва:

"А тут по-різному. Вони то повертаються, то знову їдуть. Ми пробуємо. Тому що в нас не працює садочок, жодних гуртків. Коли вони знов починають сідати на голову, то ми знову їх…Тому що для Івана, якому вже скоро шість років, йому звичайно важлива комунікація, і вдома це буває просто нестерпно", - пояснив зірковий батько.

Також він поділився, що старший син Катерини Осадчої від першого шлюбу, 19-річний Ілля, наразі перебуває у Сполучених Штатах. Він там вже два роки навчається: "Батьки Катерини в Києві, всі максимально долучені до роботи над перемогою", - додав Горбунов.

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