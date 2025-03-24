Юрій Горбунов розсекретив, як вчить підрослого 3-річного сина від Осадчої вести бізнес

Шоумен показав, як проводить час із Данилом.

Український продюсер і ведучий Юрій Горбунов потішив сімейним контентом із молодшим сином від дружини, ведучої Катерини Осадчої.

Знімком із Данилом шоумен поділився в Instargram-stories. На фото Юрій Горбунов показав, як проводить час із помітно підрослим 3-річним сином. Зокрема, сімейство розважається, граючи в настільні ігри. Вони обрали гру під назвою "Ферма".

Юрій Горбунов жартує, що таким чином виховує Данила майбутнім бізнесменом. Судячи із зосередженого погляду сина продюсера, йому неабияк подобається проводити час із батьком за грою в настілку.

"Гра у ферму! Виховуємо бізнесмена", - підписав фото з Данилом ведучий.

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Зазначимо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча виховують двох спільних дітей. У лютому 2017 року в подружжя народився син Іван, а в серпні 2021-го – Данило. Він ексчоловіка ведуча виховує Іллю, який з'явився на світ 2002 року.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча ділилася сімейним контентом із синами від Юрія Горбунова. Ведуча показувала їхні розваги за кордоном.

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