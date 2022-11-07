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Юрій Горбунов та Оля Цибульська розповіли, чим займаються українці, коли вимикають світло

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
216
Час на прочитання
1 хв
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Юрій Горбунов та Оля Цибульська розповіли, чим займаються українці, коли вимикають світло

Юрій Горбунов і Оля Цибульська

Продюсер та співачка зняли жартівливе відео.

Телеведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Цибульська розповіли, чим займаються українці, коли у них вимикають світло.

Шоумен і виконавиця записали кумедне відео, яким Оля поділилася на своїй сторінці в Instagram. На жартівливому ролику Цибульська запитала Горбунова, чи не чубляться українці поки у їхніх оселях немає електропостачання, на що телеведучий відповів, що навпаки - українці любляться. 

"Любляться чи чубляться? Хто як?" - запитала у своїх шанувальників виконавиця під відео. 

Фанати співачки посміялися з відео та теж пожартували у коментарях, що під час відключень світла готують помсту окупантам і "роблять бандерівців". 

Нагадаємо, раніше зірки українського шоубізнесу поділилися своїми лайфхаками, як справитися із відсутністю електропостачання у оселі.

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Дата публікації
Перегляди
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