Юрій Горбунов та Оля Цибульська розповіли, чим займаються українці, коли вимикають світло

Телеведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Цибульська розповіли, чим займаються українці, коли у них вимикають світло.

Шоумен і виконавиця записали кумедне відео, яким Оля поділилася на своїй сторінці в Instagram. На жартівливому ролику Цибульська запитала Горбунова, чи не чубляться українці поки у їхніх оселях немає електропостачання, на що телеведучий відповів, що навпаки - українці любляться.

"Любляться чи чубляться? Хто як?" - запитала у своїх шанувальників виконавиця під відео.

Фанати співачки посміялися з відео та теж пожартували у коментарях, що під час відключень світла готують помсту окупантам і "роблять бандерівців".

Нагадаємо, раніше зірки українського шоубізнесу поділилися своїми лайфхаками, як справитися із відсутністю електропостачання у оселі.

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