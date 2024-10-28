Юрій Горбунов в обіймах дружини Осадчої показав їхні розваги з дітьми в осінньому Києві

Український ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов поділився милим осіннім фотосетом з родиною.

Продюсер з дружиною, ведучою Катериною Осадчою вирушили на прогулянку по Києву. До того ж подружжя взяло з собою двох підрослих синів Івана та Данила. Так, у повному складі родина вирішила не втрачати нагоди й влаштувала собі імпровізований фотосет просто неба. Декількома атмосферними знімками Горбунов поділився у фотоблогу. На зображеннях він позує в обіймах з коханою на заході сонця та окремо зі старшим сином.

Юрій Горбунов з дружиною / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також Юрій показав, як сини бавилися в парку, вкритому осіннім листям. І замилував кадром, як молодший Данило ніжно цілує маму, коли сонце заходить за обрій. Зрештою, прогулянка видалася доволі насиченою та теплою, тож продюсер під фото написав лише: "Без слів…".

Юрій Горбунов з дружиною та синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча з сином Данилом / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з дружиною / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

У коментарях прихильники ведучого залишили багато емоджі у формі сердечок і теплих слів у бік його родини.

Яка гарна родина

Безмежного щастя Вам

Дивлячись на вас серце і душа радіє

Дуже гарна сім'я

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також показалася з усіма своїми трьома дітьми. Зірка організувала осінню фотосесію просто в лісі.

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