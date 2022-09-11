Юрій Горбунов видав заміж красуню-племінницю і показав фото з весілля

Ведучий та продюсер Юрій Горбунов поділився радісною новиною, яка сталася у його родині.

Так, днями Юрій Горбунов видав заміж свою племінницю Наталю.

Про радісну новину, що сталася у його родині, ведучий проєкту "Голос країни" розповів на сторінці в Instagram. Горбунов розмістив світлини з весілля, де позує з новоспеченим подружжям. Свято закохані влаштували у Стрию.

Як розповів актор, весілля мало відбутися 26 лютого. Однак зіграти його у теплому сімейному колі вдалося зараз – коли нареченому Наталі Володимиру, який служить в ЗСУ, на декілька днів дали відпустку:

"Сьогодні, на фоні таких позитивних і обнадійливих новин з фронту, дуже приємна новина сталася в нашій родині! Вийшла заміж і повінчалась моя племінниця Наталя! Весілля мало відбутись 26 лютого! І ось сьогодні, скориставшись тим, що нареченому Володимиру дали з ЗСУ на кілька днів відпустку, у дуже вузькому колі родичів, ми все ж таки відсвяткували народження нової української сім'ї!" – розповів Горбунов.

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Юрій побажав молодому подружжю жити в злагоді і мирі.

Своєю чергою, підписники Горбунова долучилися до привітань: "Вітання молодій парі! Нехай зустрінуть як найшвидше перемогу під мирним небом, і живуть довго та щасливо!", "щастя молодим в вільній Україні", "У злагоді, любові й щасті дожити до весілля золотого".

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