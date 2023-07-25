Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

Протягом останніх кількох днів у суспільстві розгорілась дискусія з приводу актуальності фінансування державою кіносеріального виробництва та тематичного конкурсу, результати якого були оголошені нещодавно.

Одним із переможців цього конкурсу стала компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є продюсер та телеведучий Юрій Горбунов. Зокрема, проєкт під робочою назвою "Смт. Інгулець" мав отримати фінансування на виробництво.

Сьогодні, 25 липня, на своїх офіційних сторінках у соцмережах Юрій Горбунов опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що з огляду на суспільний резонанс, він з командою "Прототип Продакшн" вирішили відмовитися від державної підтримки на виробництво серіалу.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "Смт. Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було", - зазначив Горбунов.

Разом з тим, продюсер повідомив, що робота над проєктом не припиняється і для його реалізації будуть знайдені інші можливості.

"Я, як продюсер, вірю в сюжет серіалу, в історію героїв проєкту. Саме тому я і наша команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва і забезпечувати команду робочими місцями. І коли проєкт вийде на екрани, ви зрозумієте, що жодного Поворознюка там бути не могло і не буде, це історія про звичайних українців, які ніколи не тримали в руках зброю, проте в складний для країни час стали справжніми героями", - йдеться у зверненні.

Юрій Горбунов відмовився від державних коштів на знімання серіалу

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