Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2586
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Продюсер записав своє відеозвернення.

Протягом останніх кількох днів у суспільстві розгорілась дискусія з приводу актуальності фінансування державою кіносеріального виробництва та тематичного конкурсу, результати якого були оголошені нещодавно.

Одним із переможців цього конкурсу стала компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є продюсер та телеведучий Юрій Горбунов. Зокрема, проєкт під робочою назвою "Смт. Інгулець" мав отримати фінансування на виробництво. 

Сьогодні, 25 липня, на своїх офіційних сторінках у соцмережах Юрій Горбунов опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що з огляду на суспільний резонанс, він з командою "Прототип Продакшн" вирішили відмовитися від державної підтримки на виробництво серіалу. 

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "Смт. Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було", - зазначив Горбунов.

Разом з тим, продюсер повідомив, що робота над проєктом не припиняється і для його реалізації будуть знайдені інші можливості. 

"Я, як продюсер, вірю в сюжет серіалу, в історію героїв проєкту. Саме тому я і наша команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва і забезпечувати команду робочими місцями. І коли проєкт вийде на екрани, ви зрозумієте, що жодного Поворознюка там бути не могло і не буде, це історія про звичайних українців, які ніколи не тримали в руках зброю, проте в складний для країни час стали справжніми героями", - йдеться у зверненні.

Юрій Горбунов відмовився від державних коштів на знімання серіалу

Юрій Горбунов відмовився від державних коштів на знімання серіалу

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2586
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація