Юрій Горбунов відповів, чому вважає кожного росіянина винним у війні

Ведучий "Сніданку з 1+1", актор та продюсер Юрій Горбунов вважає, що кожен росіянин винний у війні, яку розв'язала Росія.

На думку шоумена, кожен росіянин, який проти війни, мав протестувати.

Замість цього, люди, які незгодні з політичним режимом кремлівського диктатора Путіна, просто виїхали за межі РФ.

"Мій суб'єктивний погляд – невинних росіян немає. З Росії, де немає війни, виїхало майже 7 мільйонів людей. Вони не хочуть мати з цим режимом жодної справи. А можливо, це саме ті люди, які мали б вийти на площі? Можливо, це саме ті люди, які б мали розпочати цей бунт в Росії. Але вони вирішили, що краще звідти поїхати", - розповів Горбунов в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Тож Юрій Горбунов припинив спілкуватися зі своїми колегами з Росії. А тим, хто від 24 лютого написав йому слова підтримки, ведучий просто не відповів. Знаменитість говорить, що у нього не було ані моральних, ані фізичних сил спілкуватися з росіянами.

"Я від початку повномасштабної війни не відповідаю жодному своєму російському колезі чи другу. Це, наприклад, наш Ігор, який грав в "Останньому москалі". Він переживав, писав: "Як ви, що там?" В мене не було ані моральних, ані фізичних сил взяти телефон і щось йому відповісти", - поділився Горбунов.

Нагадаємо, Юрій Горбунов також розсекретив, де перебуває його дружина Катерина Осадча з синами під час війни. Як зазначив ведучий, вони не поїхали за кордон.

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