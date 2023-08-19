Юрій Горбунов відповів на звинувачення у незаконному перетині кордону

Ведучий та кінопродюсер Юрій Горбунов відповів на критику, яка останнім часом на нього обрушилася.

Зокрема, Горбунов зазнав хейту через участь його кінокомпанії "Прототип продакшн" у державному мистецькому конкурсі на виготовлення серіалів. Під час розмови з Аліною Доротюк ведучий розставив крапки над "і" та пояснив, чому вирішив взяти участь у конкурсі.

Юрій Горбунов пояснив механіку конкурсу та чому кошти, виділені на кіносеріальне виробництво, не можуть йти на інші потреби.

"Я розумію, чому суспільство так відреагувало саме на наш серіал. Ми всі втомилися. Ми всі хочемо перемоги. Ми розуміємо, що зараз будь-яка дурниця може викликати бурхливу реакцію. Але коли мені почали писати, а що ви зробили для перемоги? А в мене є результати нашої роботи: спілка підприємців кіно- та телеіндустрії відправила на фронт біля 800 автомобілів. З концертами по Україні і Європі з Дзідзьо і Олександром Пономарьовим ми зібрали близько 2,5 мільйонів євро для ЗСУ", - розповів ведучий.

Юрій Горбунов зазначив, що як кінопродюсер довго розмірковував, чи варто його компанії брати участь у конкурсі:

"Чому ми думали йти на цей конкурс, чи ні? Тому що права на весь продукт держава забирає собі. Це не зовсім влаштовує продюсерів. А забирає тому, що планує монетизувати з кількості показів і в даному випадку всі ці гроші – 33 мільйони гривень назад повернулися б до держави. Тобто, це гроші, які окупаються. Тому, коли продюсеру говорять – ми даємо вам кошти на знімання, але забираємо у вас права, це не дуже нам подобається. Так ти тільки заробляєш на зарплатні під час знімань, і все".

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов розповів, що його кінокомпанія "Прототип продакшн" 2018 року повернула Держкіно всі гроші, виділені на виробництво "Скаженого весілля" - а це трохи більше трьох мільйонів гривень. Це прецедент для українського кіно, коли компанія-виробник повертає усі гроші, взяті на виробництво фільму.

Горбунов також пояснив, чи є подібність сценарію його стрічки з російськими серіалами і зазначив, що це порівняння його здивувало:

"Я, на відміну від тих людей, які написали, що це калька від російського серіалу, не дивлюся російські серіали. У нас це історія, коли на початку війни два айтішника в Харкові йдуть у військкомат, але їм відмовляють, бо немає бойового досвіду. Тоді хлопці вирішують продовжувати робити свій стартап, переїхати на захід України аби його завершити, працювати і донатити гроші на ЗСУ. По дорозі у них закінчується заряд на автомобілі, вони зупиняються в неіснуючому містечку Інгулець. А в кінці наші герої стають реальними героями, тому що ловлять ДРГшників. Я впевнений, за такою ж аналогією можна привести приклад сотень серіалів".

Юрій Горбунов

Ведучий прокоментував, чи планувався прототип Поворознюка у серіалі:

"В цьому населеному пункті є місцевий царьок, яких дуже багато, а-ля Поворознюк. Не він, а такий як він. Наша ціль – висміяти таких царьків, які себе почувають королями, навіть вище влади. Вони є в будь-якому районному центрі. Для того, щоб було зрозуміліше, хто він, ми придумали, що це такий, як Поворознюк. Щоб показати всю його надмінність, нікчемність. Поворознюк - це ім’я номінальне. Для того, щоб людям, які приймають наші заявки, було зрозуміло, про кого може йти мова", - сказав Горбунов.

А про звинувачення у нібито незаконному виїзді за кордон навесні 2022 року, Юрій Горбунов має чітку відповідь:

"Всі мої виїзди за кордон офіційні. Всі вони зафіксовані в моєму паспорті і там є всі штампи, які потрібно. Те, що написали "Цензор.Нет" і подібні видання, які їх підтримали і які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдну відповідальність. Я вже подав заяву у відповідні органи для того, щоб це розслідували. І ті люди, які зробили цей наклеп, обов'язково будуть вибачатися. Я не відпочивав на іспанських курортах. Я був у Барселоні і Жироні там, де були концерти з Дзідзьо і Олександром Пономарьовим", - сказав Горбунов.

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