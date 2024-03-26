Юрій Горбунов відверто зізнався, де перебуває його донька від ексдружини та чи спілкується з нею

Спільних дітей в експодружжя не було, однак шоумен виховував доньку колишньої.
Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов зізнався, де перебуває його названа донька від колишньої дружини Людмили та чи спілкуються вони.
Шоумен розповів, що дівчина давно не живе в Україні. Від 2013 року вона разом з родиною перебуває в США. Бачитися їм вдається вкрай рідко. Горбунов говорить, що зустрічалися вони давно.
Утім, ведучий спілкується з названою доньку. За словами шоумена, раз на місяць вони телефонують одне одному. Юрій Горбунов говорить, що їм цього достатньо, тож частіше він не бачить сенсу цього робити.
"Давно бачилися, тому що вони живуть в Америці, а спілкуємося телефоном часто. Люди телефоном зідзвонюються раз на місяць, раз на два тижні, коли як. У них там, слава Богу, все гаразд. Вони виїхали давно, вони айтівці, тому вони, здається, ще від 2013 року там. Ми спілкуємося раз на місяць. Частіше не спілкуємося, бо цього достатньо", - розповів шоумен для "Люкс ФМ".
Зазначимо, Юрій Горбунов прожив близько 20 років у шлюбі з танцівницею Людмилою. Спільних дітей у пари не було, але шоумен виховував доньку дружини Ксенію.
2017 року Юрій Горбунов одружився з Катериною Осадчою. Пара виховує двох спільних синів – 7-річного Івана та 2-річного Данила. Нещодавно ведучий показував, як проводить час із дітьми, коли дружини немає вдома.
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