Юрій Горбунов відверто зізнався, де перебуває його донька від ексдружини та чи спілкується з нею

Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов зізнався, де перебуває його названа донька від колишньої дружини Людмили та чи спілкуються вони.

Шоумен розповів, що дівчина давно не живе в Україні. Від 2013 року вона разом з родиною перебуває в США. Бачитися їм вдається вкрай рідко. Горбунов говорить, що зустрічалися вони давно.

Утім, ведучий спілкується з названою доньку. За словами шоумена, раз на місяць вони телефонують одне одному. Юрій Горбунов говорить, що їм цього достатньо, тож частіше він не бачить сенсу цього робити.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Давно бачилися, тому що вони живуть в Америці, а спілкуємося телефоном часто. Люди телефоном зідзвонюються раз на місяць, раз на два тижні, коли як. У них там, слава Богу, все гаразд. Вони виїхали давно, вони айтівці, тому вони, здається, ще від 2013 року там. Ми спілкуємося раз на місяць. Частіше не спілкуємося, бо цього достатньо", - розповів шоумен для "Люкс ФМ".

Зазначимо, Юрій Горбунов прожив близько 20 років у шлюбі з танцівницею Людмилою. Спільних дітей у пари не було, але шоумен виховував доньку дружини Ксенію.

Юрій Горбунов

2017 року Юрій Горбунов одружився з Катериною Осадчою. Пара виховує двох спільних синів – 7-річного Івана та 2-річного Данила. Нещодавно ведучий показував, як проводить час із дітьми, коли дружини немає вдома.

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