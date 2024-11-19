Юрій Горбунов висловився про вікову кризу двох синів і як дає їй раду

Український ведучий і один з продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов розповів про кризові вікові періоди його двох синів.

Так, знаменитість разом з дружиною Катериною Осадчою виховує трирічного Данила та семирічного Івана. В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua Юрій поділився, як ладнає з дітьми у їхні доволі непрості періоди дорослішання. Як каже шоумен, він завжди намагається вислухати синів і порозумітися з ними. На думку Горбунова, це особливо важливо в умовах війни, в яких вимушені жити українські малюки.

Юрій Горбунов з дітьми / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Данилові три роки, але нашому старшому Іванові сім. Його кризу трьох років ми вже проходили, тому знаємо, як упоратися з Даниловою. Іван зараз у другому класі, він має свою думку з багатьох питань, знає, що повинен вчитися і вранці вчасно прокидатися. Попри тривоги я його везу до школи, іноді ми не встигаємо, йдемо в укриття… І от це впливає на життя найбільше. Вікові проблеми ніхто не скасовував, але треба завжди чути своїх дітей, йти їм назустріч, пам'ятаючи про найважливіше — безпеку, здоров'я і любов до них", — пояснив продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов ділився, як війна змінила його шлюб з Катериною Осадчою. Продюсер назвав два пункти, які допомогли йому вберегти кохання в часи нестабільності.

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