Юрій Горбунов висловився про Зеленського та чи планує сам піти в політику

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов прокоментував свої політичні амбіції.

Як зізнається зірка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", насправді він не зміг би змінити свою кар'єру та піти у політику. Юрій стверджує, що дуже любить займатися продюсуванням, тому не планує покидати цю професію. Ведучий переконаний, що йти до влади потрібно лише тим, хто робить це усвідомлено, а не заради простої мрії.

"Мені подобається усе, чим я займаюся. На жаль, політика, як на мене, нікому не приносить позитивних результатів. Людина, щоб піти в політику, повинна хотіти займатися політикою. Якщо ти йдеш у політику набрати собі балів, то це інакша задача", - пояснив продюсер.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Крім того, Юрій розповів про ставлення до президента України Володимира Зеленського. Знаменитість каже, що до війни він мав тісні робочі зв'язки з тоді ще гумористом, але зараз вони припинили часто бачитися та спілкуватися. Щоправда, їм обом все ще приємно інколи перетинатися на публічних заходах.

"Вони (стосунки із Володимиром Зеленським – прим. ред.) не напружені. Але вони не були дружніми, вони були робочими, діловими. Востаннє бачилися півтора року тому під час повномасштабного вторгнення. Бачилися на одному з концертів у метро. Ми потиснули один одному руки й обійнялися, "раді бачити" й усе", - зізнався Горбунов.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов висловився про скандальних Влада Яму та Олега Винника. Шоумен пояснив, як ставиться до зірок-втікачів.

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