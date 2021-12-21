Юрій Горбунов вперше розповів, як освідчився Осадчій в Одесі: "Це було дуже складно"

Юрій Горбунов вперше розповів, як освідчився Осадчій в Одесі: "Це було дуже складно"

Ведучий згадав момент із свого особистого життя.

Шоумен та ведучий наймасштабнішого вокального шоу країни "Голос країни-12" Юрій Горбунов вперше розповів, як освідчувався своєї дружині Катерині Осадчій.

Спогади наринули на ведучого за лаштунками "Голосу". Юрій згадав момент із свого особистого життя:

instagram.com/kosadcha

"Я свого часу освідчувався Каті в Одесі і для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значущий і говорить, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може стати на коліно і запропонувати руку і серце", - прокоментував Юрій Горбунов.

instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що Юрій Горбунов та Катерина Осадча розсекретили, що вони одружені, 2017 року. А 18 лютого того ж року народився перший спільний син пари Іван. 19 серпня 2021-го на світ з'явився другий син подружжя, якого назвали Данилом.

До речі, 19 грудня, у День святого Миколая Осадча та Горбунов похрестили 4-місячного сина.

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