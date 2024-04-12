Юрій Горбунов з дружиною Осадчею замилували фото зі своїми двома підрослими синами: "Мої солодкі"

Український ведучий Юрій Горбунов разом з дружиною, ведучою Катериною Осадчею показали атмосферні фото з дітьми.

Так, у фотоблогу подружжя поділилося серією світлин з 7-річним Іваном та 2-річним Данилом. На зображенні щасливий Юрій показав, як вдома після роботи з цілунками та обіймами його зустрічають двоє дітей.

"Це коли татко з роботи повернувся! Мої солодкі! Щастя!", - замилував телеведучий.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Своїми щасливими митями з молодшим сином поділилася і Катерина. Вона показала декілька фото, зроблених під час прогулянки з Данилом. Зіркова мама разом з ним насолоджувалася теплими весняними днями та милувалася природою довкола.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мам, пам’ятаєш, ти колись навчила мене себе обіймати. Ти сказала, що коли немає кому тебе обійняти, це не біда, бо я завжди в себе є і можу обійняти себе сама. Здається, цей момент настав. У мене такі тонкі плечі та передпліччя, виявляється…", - підписала кадри зірка уривком з книжки "Мам, пам'ятаєш" Катерини Бабкіної.

Нагадаємо, Юрій Горбунов також має названу доньку від колишньої дружини Людмили. Нещодавно шоумен розповів, де вона перебуває та чи спілкуються вони.

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