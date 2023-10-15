Юрій Горбунов захопив рідкісним фото з 2-річним сином та зізнався, як його змінило батьківство

Ведучий вокального шоу "Голос країни-13" Юрій Горбунов зізнався, як поява дітей кардинально змінила його життя.

У своєму Instagram шоумен опублікував рідкісне фото з 2-річним Данилом і зізнався, як після народження синів змінилися його пріоритети.

"Вже давно помітив, що фокус моєї уваги з появою дітей почав зміщуватись. Мною завжди керували амбіції, нові виклики та цілі, яких я прагнув і досягав. Сьогодні я продовжую бути собою, люблю свою роботу та продовжую створювати нові проєкти, але всередині мене дещо змінилось!" – зізнався ведучий.

Юрій Горбунов із сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

За словами Юрія Горбунова, де б він не був, він завжди згадує про дітей та думає про них. Кожного разу на роботі ведучий хоче швидше побачитися з синами та дружиною Катериною Осадчою. Окрім того, шоумен завжди намагається проводити якомога більше часу з сім'єю.

"Де б я не був, на зніманнях нового проєкту чи їду за кермом на благодійний концерт, кожна вільна хвилина мого часу наповнена думкою про дітей. А що вони там роблять? Чи все у них добре? І в цей момент на обличчі з'являється безглузда, але щира усмішка. Ніколи б не подумав, що з появою дітей я стану настільки залежним від них. І після вихідних, проведених із сім'єю, мене переповняє енергія та мотивація на нові звершення!" – зізнався шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін показав, як проводить час із 2-річним сином. Шоумен поділився, чому навчає маленького Лева.

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