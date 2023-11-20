Юрій Горбунов замилував фото, як 6-річного сина вчив голитися

Український телеведучий Юрій Горбунов показав, як вчив голитися 6-річного сина Івана.

Так, 19 листопада був Міжнародний день чоловіків. У свято шоумен показав, як проводив час зі своїм сином Іваном. Горбунов вчив його чоловічої справи – голити бороду.

"Спільний час з Іваном у Міжнародний день чоловіків! Поки наш найменший чоловік спав, Іван вніс особливий момент в ранок! Попросив мене навчити його голитися", - поділився Горбунов.

За словами шоумена, Іван раніше постійно стежив за ним під час гоління. Нині ж хлопчина сам попросив його навчити цієї справи, тож Горбунов показав сину майстер-клас.

Юрій Горбунов із сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Іван часто стоїть поруч і пильно стежить за кожним рухом. Сьогодні попросив і його поголити! Запам'ятай сину, головне в цьому ділі - піна! Бути чоловіком та батьком — це про здатність цінувати весь час з дітьми, навіть в дрібницях!" – зазначив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно дружина бізнесмена Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показала їхнього сина. 5-місячний хлопчик вже помітно підріс.

Читайте також: