Юрій Горбунов замилував фото з 6-річним сином і показав, як вони займаються йогою

Ведучий поділився власними методами подолання стресу.
Український телеведучий Юрій Горбунов показав, як разом з 6-річним сином Іваном займається йогою.
Так, зірковий тато в Іnstagram спочатку наодинці продемонстрував декілька асан з йоги й здивував фізичною витривалістю. До того ж Горбунов поділився користю від своїх улюблених занять. За його словами, вони допомагають розслабитися і полишити стрес у складні періоди.
"З останніми новинами, через обстріли і загалом, почувався якось не так. Повернувся до улюбленого заняття. Йога – це не просто фізичні вправи, це також спосіб медитації та розслаблення. Йога допомагає зняти стрес, поліпшити концентрацію та самопочуття. А в наш час це особливо важливо!", - розповів ведучий.
А потім до Юрія доєднався 6-річний Іван, з яким заняття йогою перетворилося радше на ігри. Втім, попри дитячі пустощі, ведучий позаймався з сином йогою 10 хвилин. І зазначив, що це дуже дієвий спосіб відволікти дитину від ґаджетів і поліпшити стан її здоров'я.
"Іван сьогодні теж вирішив скласти компанію. Щоправда, момент із розслабленням перетворився на момент із суцільних приколів! Але 10 хв ми і справді позаймалися. Йога корисна не тільки для дорослих, але й для дітей. Вона допомагає розвивати силу, гнучкість і концентрацію, і звісно ж відволікти від ґаджетів!", - наголосив Юрій.
Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Горбунова, ведуча Катерина Осадча, показала рідкісні кадри з їхнього сімейного життя.
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