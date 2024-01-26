Юрій Горбунов замилував фото з 6-річним сином і показав, як вони займаються йогою

Український телеведучий Юрій Горбунов показав, як разом з 6-річним сином Іваном займається йогою.

Так, зірковий тато в Іnstagram спочатку наодинці продемонстрував декілька асан з йоги й здивував фізичною витривалістю. До того ж Горбунов поділився користю від своїх улюблених занять. За його словами, вони допомагають розслабитися і полишити стрес у складні періоди.

"З останніми новинами, через обстріли і загалом, почувався якось не так. Повернувся до улюбленого заняття. Йога – це не просто фізичні вправи, це також спосіб медитації та розслаблення. Йога допомагає зняти стрес, поліпшити концентрацію та самопочуття. А в наш час це особливо важливо!", - розповів ведучий.

Юрій Горбунов займається йогою / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов займається йогою / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А потім до Юрія доєднався 6-річний Іван, з яким заняття йогою перетворилося радше на ігри. Втім, попри дитячі пустощі, ведучий позаймався з сином йогою 10 хвилин. І зазначив, що це дуже дієвий спосіб відволікти дитину від ґаджетів і поліпшити стан її здоров'я.

Юрій Горбунов з сином займається йогою / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Іван сьогодні теж вирішив скласти компанію. Щоправда, момент із розслабленням перетворився на момент із суцільних приколів! Але 10 хв ми і справді позаймалися. Йога корисна не тільки для дорослих, але й для дітей. Вона допомагає розвивати силу, гнучкість і концентрацію, і звісно ж відволікти від ґаджетів!", - наголосив Юрій.

Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Горбунова, ведуча Катерина Осадча, показала рідкісні кадри з їхнього сімейного життя.

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