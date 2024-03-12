Юрій Горбунов замилував фото з 7-річним сином і показав, як з ним провів час у Кам'янці-Подільському

Шоумен Юрій Горбунов з 7-річним сином Іваном поїхав у невелику подорож містами України.

За словами ведучого, він взяв Івана з собою у відрядження на його прохання. Так, спершу вони попрямували до Чернівців. А вже на шляху зірковий батько вирішив показати хлопчику Кам'янець-Подільський і його історичну спадщину. Зокрема, Горбунови відвідали центр міста, музеї та роздумували над тим, як свого часу люди жили сто років тому. Також у фотоблогу Юрій поділився, що його син став цікавитися й розмовляти з ним на доволі серйозні теми. І наприкінці поїздки хлопчику настільки сподобалося, що тепер пообіцяв не відходити від тата ані на крок.

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Час летить швидко, коли ми щасливі. Поверталися з Чернівців з Іваном! Іван напросився зі мною у відрядження! І вирішили заїхати в Кам'янець-Подільський. Лазили по мурах, досліджували бастіони, уявляли, як тут вирувало життя сотні років тому. А потім прогулялися центром міста. Зрозумів, який в мене вже дорослий син, підняли навіть декілька важливих чоловічих тем! Особливо про поведінку! Запитую: "Ще поїдеш?" Відповідає: "Тепер без мене нікуди!" Цінний момент!", - зворушив ведучий.

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов показався зі своєю дружиною Катериною Осадчою й розповів, як вони за містом відпочили в оточенні природи.

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