Юрій Горбунов замилував фото з дружиною Осадчою та їхніми двома дітьми: "Квартет"

Український ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов потішив шанувальників рідкісним контентом зі своєю родиною.

Зірковий тато часто ділиться фото зі старшим сином Іваном чи молодшим Данилом вдома. Проте на цей раз у фотоблогу показав одразу всіх членів великої родини. Так, сімейство у повному складі зробило спільний знімок у машині. Куди саме вони направлялися, Юрій залишив у таємниці.

Однак вперше за тривалий час всі четверо членів родини зібралися на одному фото. Так, ведуча Катерина Осадча без макіяжу та у теплому бомбері позує на пасажирському передньому сидінні. Тим часом її двоє синів від Юрія Горбунова зручно вмостилися позаду.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча з дітьми / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Квартет", - коротко підписав щасливий знімок продюсер.

Зазначимо, Катерина Осадча також має ще одного старшого 22-річного сина Іллю, який нині проживає та навчається за кордоном. Нещодавно зірка показувала, як спілкується з рідною людиною на відстані.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Горбунов показався з 7-річним сином Іваном і замилував, як вони разом проводили ранок вихідного дня в заміському будинку. У коментарях прихильники написали про неабияку схожість батька й сина.

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