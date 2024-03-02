Юрій Горбунов замилував фото з Катериною Осадчою і показав, як минули їхні вихідні

Шоумен Юрій Горбунов з дружиною, ведучою Катериною Осадчою, потішили прихильників сімейним контентом.

Так, знаменитість на своїй сторінці в Instagram показав романтичну світлину з дружиною. На зображенні вони позують в сонцезахисних окулярах. Подружжя на вихідні вирушило у мініподорож у Київську область. Вони приїхали у Витачів, що між Києвом та Каневом. На місцевості відкривається неймовірний панорамний вид на мальовниче Дніпро. Тож, пара насолоджувалася спокійним та затишним відпочинком в оточенні природи.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

До слова, Катерина у своєму фотоблогу також показала світлину, зроблену в дорозі. Щоправда, вона опублікувала селфі , де наодинці загадково дивиться вдалечінь. Так, ведуча зазначила, що набирається сил перед прем'єрою шоу "Пісня мого життя", у якому вона стала ведучою.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Субота. Перед недільною прем'єрою", - написала Катерина.

Нагадаємо, вже у неділю, 3 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра проєкту "Пісня мого життя". У першому випуску з'явиться ексзаступниця міністра оборони Ганни Маляр і співачка Юлія Саніна.

Читайте також: