Юрій Горбунов замилував новими фото з двомісячним синочком

Знаменитість показав, як займався йогою з Данилом.

Ведучий шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав нові світлини із двомісячним сином від Катерини Осадчої.

У своєму Instagram знаменитість оприлюднив серію зворушливих фото з Данилом. Їх 51-річний зірка каналу 1+1 зробив після занять йогою.

Юрій Горбунов з сином / instagram.com/gorbunovyuriy

На кадрах щасливий татусь ніжно пригортає до себе нащадка, сидячи на червоному килимку у позі лотоса.

Юрій Горбунов з сином / instagram.com/gorbunovyuriy

"Позаймався Данило з татком йогою!" – прокоментував знімок він.

Зі свого боку, юзери написали у коментарях, що Горбунову неабияк личить батьківство.

Який щасливий тато

Такі милі

Респект татусям, які вночі встають до дитини, а вдень граються з ними, коли мама занята

Який же ви гарний татусь

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