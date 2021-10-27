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Юрій Горбунов замилував новими фото з двомісячним синочком

Юрій Горбунов замилував новими фото з двомісячним синочком

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Знаменитість показав, як займався йогою з Данилом.

Ведучий шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав нові світлини із двомісячним сином від Катерини Осадчої.

У своєму Instagram знаменитість оприлюднив серію зворушливих фото з Данилом. Їх 51-річний зірка каналу 1+1 зробив після занять йогою. 

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з сином / instagram.com/gorbunovyuriy

На кадрах щасливий татусь ніжно пригортає до себе нащадка, сидячи на червоному килимку у позі лотоса.

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з сином / instagram.com/gorbunovyuriy

"Позаймався Данило з татком йогою!" – прокоментував знімок він.

Зі свого боку, юзери написали у коментарях, що Горбунову неабияк личить батьківство.

  • Який щасливий тато
  • Такі милі
  • Респект татусям, які вночі встають до дитини, а вдень граються з ними, коли мама занята
  • Який же ви гарний татусь

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