Юрій Горбунов замилував новими фото з двомісячним синочком

Знаменитість показав, як займався йогою з Данилом.
Ведучий шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав нові світлини із двомісячним сином від Катерини Осадчої.
У своєму Instagram знаменитість оприлюднив серію зворушливих фото з Данилом. Їх 51-річний зірка каналу 1+1 зробив після занять йогою.
На кадрах щасливий татусь ніжно пригортає до себе нащадка, сидячи на червоному килимку у позі лотоса.
"Позаймався Данило з татком йогою!" – прокоментував знімок він.
Зі свого боку, юзери написали у коментарях, що Горбунову неабияк личить батьківство.
- Який щасливий тато
- Такі милі
- Респект татусям, які вночі встають до дитини, а вдень граються з ними, коли мама занята
- Який же ви гарний татусь
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