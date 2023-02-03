Юрій Горбунов замилував новими ніжними фото з Катею Осадчою: "Дякую тобі за ранки і ночі"

Продюсер, актор та ведучий Юрій Горбунов слідом за дружиною Катериною Осадчою привітав кохану з шестиріччям шлюбу.

На сторінці в Instagram зірка опублікував свіжі світлини з коханою, на яких вони ніжно обіймаються та усміхаються. Горбунов подякував обраниці за все та зізнався, що у нього враження, ніби він знає Катерину все своє життя:

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Шість років в офіційному шлюбі і вісім років разом! Неймовірно, але таке враження, що я все життя з тобою! Ніби до цього нічого не було! Дякую тобі за все – ранки, ночі, спільні проєкти! І за наших чудових синочків, які виростуть в новій, вільній і багатій Україні! Країні, яка перемогла ненависного ворога! Кохаю тебе, Катрусе!" – написав у фотоблогу Горбунов.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що Катерина Осадча та Юрій Горбунов були знайомі 12 років перш ніж між ними виникли почуття. Роман між зірками зав'язався наприкінці 2015 року – тоді обоє були ведучими проєкту "Голос країни. Діти". Подружжя виховує двох спільних синів – Івана, якому 18 лютого виповниться шість років та однорічного Данила. Також у Осадчої є син від попереднього шлюбу, 20-річний Ілля.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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