Юрій Горбунов зізнався, чим він заробляє під час війни та як змінилися ці суми

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов розкрив свої заробітки.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен зізнався, що війна внесла значні корективи у його гонорари. Зокрема, отримані суми від замовників зменшилися. Тим паче компанії стали проводити менше корпоративів, що знизило кількість його запрошень їх провести. Шоумен ділиться, що зараз основним джерелом доходу для нього є знімання у кіно та на телебаченні. Решту ж часу він присвячує волонтерським ініціативам.

"Цифри не буду називати. Але зараз як таких корпоративів немає. Усе, чим ми займаємося протягом останніх двох років – наші волонтерські концерти з Михайлом Хомою та Олександром Пономарьовим, де ми підтримуємо в кожному місті свою бригаду місцеву. Це зараз основна робота, крім знімань у кіно і з нового року буде новий проєкт, робота на телебаченні. Як таких корпоративів новорічних дуже мало. І ціна за них точно відрізнятиметься від ціни, яка була до війни", - розповів Горбунов.

Юрій Горбунов з Михайлом Хомою та Олександром Пономарьовим / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Знаменитість каже, що цей процес повністю природний. Проте додає, що з ним і досі залишаються його клієнти, які продовжують замовляти ведення свят саме у нього. І пригадує, як до великої війни дехто із замовників пропонував 15 тис. дол. за проведення святкового вечору для компанії. Це й стало найбільшим гонораром зірки.

"Були часи, коли за день було два корпоративи. Але часи проходять. Проте є клієнти, з якими я вже 30 років: їм вів корпоративи, дні народження й усе інше. Максимальний гонорар, який пропонували – 15 тим. дол. за вечір", - пояснив зірка.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів, як допоміг зірці "Ліги Сміху" Віктору Розовому, який на фронті зазнав серйозного поранення.

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