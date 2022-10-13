Юрій Горбунов зізнався, скільки автівок допоміг придбати для ЗСУ

Продюсер, ведучий 1+1 разом зі "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" допомагає українським захисникам.

Ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов від початку повномасштабної війни займається волонтерством. Зокрема, знаменитість допомагає купувати карети швидкої медичної допомоги для ЗСУ.

У своєму Instagram Горбунов показав, як передавав одному зі шпиталів авто спеціального призначення. На карету швидкої допомоги Юрій збирав кошти разом з українськими блогерами.

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"Третя карета швидкої допомоги, на яку ми збирали з блогерами, вже в одному зі шпиталів! Рятувати наших захисників і наближати велику перемогу - наш святий обов'язок! Працюємо далі! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – розповів Горбунов.

До слова, карети швидких допомог на фронті вкрай необхідні. Автівки допомагають рятувати життя українським захисникам. Утім, карети швидких допомог потрапляють під обстріли.

"Швидка", яка була на передовій / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Загалом, це вже 121 авто, яке ведучий разом зі "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" допоміг придбати для українських захисників на передову.

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповіла, як допомагає українцям за кордоном. Акторка у Німеччині просто на вулиці збирає кошти для захисників.

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