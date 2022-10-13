Юрій Горбунов зізнався, скільки автівок допоміг придбати для ЗСУ

Продюсер, ведучий 1+1 разом зі "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" допомагає українським захисникам.
Ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов від початку повномасштабної війни займається волонтерством. Зокрема, знаменитість допомагає купувати карети швидкої медичної допомоги для ЗСУ.
У своєму Instagram Горбунов показав, як передавав одному зі шпиталів авто спеціального призначення. На карету швидкої допомоги Юрій збирав кошти разом з українськими блогерами.
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"Третя карета швидкої допомоги, на яку ми збирали з блогерами, вже в одному зі шпиталів! Рятувати наших захисників і наближати велику перемогу - наш святий обов'язок! Працюємо далі! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – розповів Горбунов.
До слова, карети швидких допомог на фронті вкрай необхідні. Автівки допомагають рятувати життя українським захисникам. Утім, карети швидких допомог потрапляють під обстріли.
Загалом, це вже 121 авто, яке ведучий разом зі "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" допоміг придбати для українських захисників на передову.
Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповіла, як допомагає українцям за кордоном. Акторка у Німеччині просто на вулиці збирає кошти для захисників.
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