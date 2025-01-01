Юрій Горбунов зізнався, як допоміг Розовому з "Ліги сміху" після серйозного поранення на фронті

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов висловився про осколкове поранення гумориста Віктора Розового на фронті.

Так, зірки познайомилися під час третього сезону шоу "Ліга сміху". Тоді Горбунов став тренером команди "Загорецька Людмила Степанівна", де одним з учасників був Розовий. Ведучий в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" каже, що одразу після новини про осколкове поранення голови актора на передовій взявся йому допомагати. Зокрема, організував збір коштів і навідав пораненого бійця у шпиталі.

"Ми допомагали йому, збирали кошти Віті, були у нього в шпиталі. І я бачив, що Вітя вже був на сцені "Ліги сміху" й уже все пішло на краще. Десь за три тижні після поранення ми приїхали в шпиталь у Києві. Він був у складному стані, але впізнав нас і ми говорили", - поділився зірка.

Віктор Розовий після поранення повернувся на "Лігу Сміху"

Крім того, Юрій зізнався, що пишається колегою. На його думку, Віктора можна вважати справжнім героєм. До того ж продюсер зізнався, що актор володіє незвичним мисленням, яке дозволяє йому вигадувати нестандартні жарти.

"Вітя дуже крутий! Я пишаюся ним, бо він пішов на фронт і зробив те, на що не кожен з нас може зважитися. Сподіваюсь, що Вітя вилікується. Він з неординарним мисленням і почуттям гумором. Так званий альтернативний гумор", - додав Горбунов.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів, як повномасштабна війна вплинула на його стосунки з кумом Потапом. Продюсер пояснив, як ставиться до скандального репера.

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