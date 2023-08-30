Юрій Кот зрадив Україну і втік до Росії: як колишній ведучий став палким путіністом і пропагандистом

Ведучий ще 2014 року яскраво продемонстрував свої проросійські погляди, хоча до цього активно працював в Україні та розвивався в професійному плані.

Колишній ведучий Юрій Кот свого часу був улюбленцем серед української аудиторії. Він працював в українських проєктах та вів різноманітні шоу.

Однак, коли почалася Революція гідності, коли росія анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, Юрій Кот неочікувано підтримав країну-агресорку.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як ведучий зрадив Україну, втік до Росії, став палким путіністом та активно почав підігравати російській пропаганді, розповсюджуючи різні фейки про українців.

Юрій Кот / Фото: скриншот з відео

Юрій Кот – уродженець Житомира. Він народився у сім'ї актора та вчительки української мови та літератури. Сам скандальний ведучий закінчив Житомирський педагогічний інститут та Київський театральний.

Свою кар'єру Кот розпочав у Житомирі, де працював диктором на місцевому радіо. Славу скандальному ведучому приніс "Інтер", де він був бренд-голосом телеканалу від 1999 року до 2011.

Юрій Кот / Фото: скриншот з відео

Зокрема, за час своєї кар'єри в Україні Кот був ведучим таких проєктів, як "Національна лотерея", "Все для тебе", "Світло", "Весілля для тебе" та інших. Що примітно, скандальний Кот говорив українською мовою.

Коли в Україні почалася Революція гідності, ведучий неочікувано здивував своєю позицією. Він став ведучий так званого Антимайдану. Коли Росія анексувала український півострів Крим, Кот підтримав дії країни-агресорки. Також ведучий не приховував свого захоплення, що на сході України почалася війна.

Юрій Кот / Фото: скриншот з відео

У росії зрадник Юрій Кот живе від 2014 року. Майже одразу після переїзду до країни-агресорки ведучий почав підігравати російській пропаганди, розповсюджувати фейки про України та просувати наративи рф.

Юрій Кот почав працювати на російських телеканалах, вести передачі, у яких висвітлював українців у негативному світлі. Окрім того, він був одним із організаторів пропагандистської проросійської ходи "Безсмертний полк".

Юрій Кот / Фото: скриншот з відео

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, скандальний ведучий почав більше підігравати російській пропаганді. Він створив Telegram-канал, де прославляє злочини окупантів на українських землях, розповсюджує фейки про війну та активно підтримує росію.

За таку позицію Юрію Коту 2022 року оголосили підозру у держзраді. Згідно зі статтею, яку порушено проти ведучого, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Юрій Кот / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно акторка зі стрічки "Кавказька полонянка" Наталія Варлей вперше прокоментувала війну в Україні. Артистка видала свою позицію щодо вторгнення росії на територію незалежної країни.

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