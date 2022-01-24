Юрій Мєшков зізнався, у яких стосунках з Олександрою Заріцькою

Юрій Мєшков зізнався, у яких стосунках з Олександрою Заріцькою

Фани підозрювали, що між ними роман.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька ще під час участі у проєкті "Танці з зірками" натякала на те, що між нею та її партнером Юрієм Мєшковим щось більше, аніж дружба.

Так, артистка розповідала, що їй подобався Юрій, як хлопець. Виконавиця сподівалася, що між ними щось буде поза проєктом.

Юрій же, своєю чергою, відкрито говорив, що Олександра йому подобається, як дівчина. Ба більше, він навіть запрошував співачку на побачення.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Втім, як саме склалися їхні взаємини після "Танців з зірками" було невідомо. Журналісти сайту TSN.ua поспілкувалися з Юрієм та дізналися, чи спілкуються вони поза проєктом.

Загалом, Мєшков розповів, що вони й надалі товаришують з Олександрою.

"Спілкуватися ми продовжили. Спілкуємося гарно. У нас все добре. Але коментувати більше, я не можу. Ми дуже-дуже гарно товаришуємо. А ось як ми товаришуємо, це ще поки секрет", - поділився Мєшков.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

До речі, нещодавно Заріцька почала займатися хіп-хопом. Юрій розповів, що він підтримує Сашу, а також тішиться, що вона продовжує займатися танцями.

"Зараз вона розвивається. У неї інші проєкти. Але мені подобається те, що вона змінюється", - додав Юрій.

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