Юрій Нікітін до 50-річчя Андрія Данилка зробив йому коштовний подарунок: "Знайшов щось особливе"

Сьогодні, 2 жовтня, свій 50-й день народження святкує зірка українського шоубізнесу Андрій Данилко, також відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки.

У цей день артист отримав сотні привітань від своїх друзів, колег та шанувальників. Привітав Данилка зі святом і його продюсер та давній друг Юрій Нікітін.

На своїй сторінці в Instagram він поділився архівними світлинами разом з музикантом, а також написав зворушливе привітання до нього.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

"Сьогодні надзвичайний день — день твого народження. Я щиро вітаю тебе, мій друже! Бажаю тобі міцного здоров'я, радості, натхнення та любові в кожній секунді твого життя", - написав продюсер.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Крім того, Нікітін зізнався, який подарунок зробив своєму другові до дня народження. Як розповів продюсер, він давно знає про те, як Данилко захоплюється кіно, тож вирішив подарувати йому новенький телевізор для перегляду улюблених стрічок.

Довго думав, чим порадувати супер-успішну творчу особистість, в якої є все. І, здається, знайшов щось дійсно особливе. За 26 років разом я добре знаю про твою пристрасть до перегляду рідкісних фільмів, тож вирішив подарувати тобі унікальний пристрій — "телевізор, що знає всі фільми на світі" meta smart TV Gazer. Його, до речі, розробили українці, що викликає особливу гордість та додає цінності. Мені дуже пощастило дружити та працювати з такою великою людиною, як ти. Люблю тебе, мій вчителю. Будь щасливий", - звернувся до Данилка Нікітін.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Продюсер не вказав, яку саме модель телевізора обрав для друга, але все одно презент вийшов не дешевим. Так, за офіційним сайтом, вартість такого подарунку близько 30 тисяч гривень. Більш дорожчі моделі цього бренду взагалі можуть коштувати до 75 тисяч гривень.

Подарунок Юрія Нікітіна Андрію Данилку / Фото: instagram.com/yuriynikitin

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