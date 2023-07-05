Юрій Нікітін поділився рідкісним фото мами, на яку схожий як дві краплі, і привітав її з 92-річчям

Український продюсер Юрій Нікітін поділився рідкісним фото своєї мами Людмили Андріївни.

На сторінці в Instagram Нікітін розмістив світлини близької людини і привітав її з днем народження. 4 липня Людмила Андріївна відсвяткувала 92-річчя. На фото мама продюсера зображена у яскравій сукні, яку доповнила легкою хустинкою. Жінка щиро усміхається, а також п'є шампанське у машині.

Мама Юрія Нікітіна / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Мама Юрія Нікітіна / Фото: instagram.com/yuriynikitin

"Мамо, люба, вітаю тебе з твоїм 92-м днем народження! Радості, здоров'я і довгих років життя бажаю! Для мене ти найкращий приклад того, як можливо відчувати, пробачати, радіти, кохати. Люблю тебе!" – написав під знімками продюсер.

Мама Юрія Нікітіна / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Підписники сторінки Нікітіна долучилися до привітань його мами з днем народження, а також зазначили, що продюсер дуже на неї схожий: "мама – вогонь!", "До 101 року бажаю здоров'я і радості до життя!", "Вітаємо! Яка ж вона у вас красуня", "ви так схожі на маму!", " ви з мамою – одне обличчя".

Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Нагадаємо, раніше 17-річна донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової показала у новому кліпі, як підросла. Дівчина, яка творить під псевдонімом Nora Polinnia випустила трек і кліп до нього Late Love.

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